Adventskonzert der Jugendmusikschule bringt Klanggeschenk

Auch in diesem Jahr hat das traditionelle adventliche Musizieren der Jugendmusikschule wieder Scharen von Zuhöreren in die Dreifaltigkeitskirche gezogen – darunter viele Angehörige der Musizierenden, aber auch Besucher, die eine Stunde abwechslungsreiche Musik von adventlichen und weihnachtlichen Stücken über Popmusik bis hin zu klassischen Werken genießen wollten. Es spielten und sangen Kinder und Jugendliche der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS).

Darüber brachte auch Katrin Hegele, Leiterin der JMS-Zweigstelle in Leutkirch, ihre Freude zum Ausdruck und verwies auf die Vielfalt der Instrumentalgruppen, die an verschiedenen Plätzen im Chorraum der Kirche positioniert waren. Zielgerichtet hätten die Musikschüler auf dieses Konzert hingearbeitet und fieberten nun darauf, das Geübte und Einstudierte dem Publikum zur Aufführung zu bringen. Mit getragenen, fast pompösen Klängen eröffnete das Bläservororchester das Programm. Und vorweihnachtliche Stimmung machte sich breit, als die Instrumente nacheinander in einer feierlichen choralartigen Weise in „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ einstimmten.

Und so wechselten nun die Instrumentalgruppen mit einem vielseitigen Melodienreigen. Die Elementargruppe, noch sehr junge Sänger, untermalten mit ihren Stimmen, Mimik und Gestik das Kinderlied „Oh, wie duftete es heute fein“. Verena Detzel (Querflöte), begleitet von Jelena Engelhardt an der Harfe, überzeugte mit einer weich melodisch vorgetragenen Siziliana von G. B. Pergolesi. Nach ruhigen Klangfolgen von „Lascia ch'io pianga“ aus Händels „Rinaldo“ des Saxofonquartetts (Daniel Heinz, Malte Kellenberger, Simon Kopp, Samuel Riedle) kam beschwingter Rhythmus in „Boulevard of broken dreams“ auf.

Das Streichorchester, unterstützt von den Juniorstreichern und begleitet von Lilli Kickner am Fagott, Sarah Nitz am Klavier und Charlotte Herz mit der Harfe, boten einen Festmarsch und zauberten unterschiedliche Klangstimmungen sowie kraftvolle dynamische Rhythmen in der Suite „Airs & Graces“ von Christopher Norton. Fließende moderne Klänge mit lebhafterer Dynamik malte Emma Hutter mit dem Saxofon in der „Aria“ von Eugène Bozza, die Franka Bietsch mit Klavierakkorden begleitete.

Dass auch Gesang in der JMS großgeschrieben wird, wurde in den folgenden Gesangspartien deutlich. Mit weicher Stimme sang Alisa Brunold die berührende Weise “The Rose“. Ein modernes Arrangement zu „Maria durch ein Dornwald ging“ präsentierte das Gesangstrio Alisa Brunold, Winona Turra und Hannah Wimmer mit einfühlsamer Stimmführung, begleitet von Julia Grotz mit der Klarinette. Ein perfektes Zusammenspiel bot das Schlagzeugensemble (Elijah Butscher, Tom Freudenmann, Erik Heinz, Louis Heinz, Magnus Jehmlich, Magnus Löchle, Luis Mayer, Magnus Mösle). Es weckte mittelalterliche Klangbilder mit der Ronden-Suite von Tielman Susato mit gekonnt wechselnder Dynamik und Echo-Effekten.

Nach Dankesworten von Katrin Hegele an alle Mitwirkenden, die Eltern, die evangelische Kirchengemeinde und an die Kollegen, die dieses Adventskonzert auf die Beine gestellt haben, brandete herzlicher Beifall für dieses vorweihnachtliche Klanggeschenk auf. Und abschließend erklang zur Begleitung eines Bläserensembles das Nikolauslied „Lasst uns froh und munter sein“, in das die die Zuhörer freudig einstimmten.