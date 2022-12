Adventlicher Treff der Line-Dance-Freunde im Hirschstadl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sie kamen aus allen vier Himmelsrichtungen nach Urlau zum Dorfgasthaus Hirsch, denn viele hatten dort einst den „Erstkontakt zur Infizierung mit dem Line-Dance-Virus“. Im Hirschstadl fanden in den letzten Jahren (vor Corona) diverse Anfängerkurse mit Instructor Mike Buchweitz statt und viele kamen nicht mehr los davon. Zum traditionellen Coffee-Clap im Advent fanden sich an die 35 Tänzerinnen und einige Tänzer ein.

Line Dance tanzt man, wie der Name schon sagt, in einer Linie nebeneinander, jeder für sich, und doch synchron nach genauer Choreografie. Fünf, zehn, zwanzig, fünfzig, inzwischen können nicht wenige Tänzer mehr als 100 Choreografien in- und auswendig. Mehrere Anfängerkurse von Mike Buchweitz in Urlau machten es möglich, dass (vor Corona) fast 120 Tänzer an mehreren Tagen zu den Tanzstunden kamen. Meist wird Country- und Westernmusik gespielt, aber es wird auch nach modernen Titel getanzt, oder im Advent nach englischen, weihnachtlichen Songs.

Zum Coffee-Clap im Advent trafen sich Line-Dance-Fans aus Leutkirch, Urlau, Gebrazhofen, Kißlegg, die Twister Alley, zudem die Just for Fun Dancers aus Aitrach, die Lucky Heel Dancers aus dem bayrischen Scheidegg sowie die Allgäuer Linedancefreunde aus dem Kemptener Raum. Harmonisch ging es zwischen Kaffee, Kuchen und Breedle auf den Holzboden, step by step flott zur Sache, die Stiefel klopften, die Hände klatschten. Line-Dance-DJ Mike wählte schöne Songs und schnelle Rhythmen an zwei Laptops, und gab hin und wieder auch etwas „Nachhilfe nach dem Motto: „Wie ging der Tanz nochmals….?“

Ein Anfängerkurs ist etwa ab Februar 2023 in der Laubenberghalle in Grünenbach bei Maierhöfen geplant. Im März gibt es ein Event im Hirschstadl mit Western-Live-Musik. Infos bei Mike unter Tel. 0163/988 3791.