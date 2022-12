Advent – eine seltsame Zeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit einigen Wochen gibt es im Tagungshaus Regina Pacis ein neues Angebot für katholische Christen. Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat spricht Pfarrer Gabriel Maiwald um 10 Uhr über das jeweilige Sonntagsevangelium. Am Sonntag, 11. Dezember, zum dritten Advent hält er den nächsten Vortrag in einem der Seminarräume (Haupteingang). Um 11.30 Uhr findet dann wie gewohnt die Heilige Messe statt.

Pfarrer Gabriel Maiwald, der seit Anfang 2022 als Seelsorger im Haus Regina Pacis fungiert, bietet zwei Mal im Monat sonntags um 10 Uhr einen Vortrag mit Austausch zum Tagesevangelium an. Seit es dieses Angebot gibt, kamen schon etliche Interessierte vor dem Sonntagsgottesdienst zum Vortrag, um sich inspirieren zu lassen, sich schon vor der Messe in der Hauskapelle mit dem Evangelium zu befassen, um es besser zu verstehen. Mit dem Advent beginnt immer das neue Kirchenjahr.

Advent, meint Pfarrer Maiwald, sei eine seltsame Zeit in der heutigen Zeit. Man sieht Weihnachtsmänner und Engel in den Geschäften, es glitzert in Gold und Silber, Schokolade gibt es in allen Formen, Lichterketten und Geblinke, wohin man schaut, Weihnachtsmärkte mit Glühweinduft und Würstchen. Der Ursprung der Advents- und Weihnachtszeit ist fast völlig verloren gegangen. „Es ist das tiefste Geheimnis des christlichen Glaubens, das größte Wunder, das Gott in der Schöpfung gewirkt hat und immer noch wirkt“, sagt Pfarrer Maiwald und erklärt es wie folgt: „Advent, lat. adventus, heißt: Ankunft. Gemeint ist der Advent Christi, die Ankunft unseres Herrn und Gottes Jesus Christus in Seine Schöpfung, diese sichtbare Welt, als Mensch und als Gott. Gemeint sind das Ankommen und das Erscheinen des großen Gottes als Mensch unter Menschen.“

Davon sei jedoch so gut wie nichts sichtbar, es handle sich heutzutage um einen riesigen Leerlauf unserer Welt, der im Banalen untergehe. Christen müssten die Notbremse ziehen und dürften diesen Un-Sinn nicht mitmachen. „Die Adventszeit ist eine Zeit der Vorbereitung auf das Wiederkommen unseres Herrn und Retters in Herrlichkeit. Die Macht zur dieser Verwandlung unserer Welt hat nur ER, der HERR Himmels und der Erde, der Ewige, Dreifaltige Gott“, betont der Seelsorger.

Wer sich intensiver mit dem Advent, die Vorbereitung auf die Geburt von Jesus, auseinandersetzen möchte, ist zum Vortrag am 11. Dezember willkommen. Infos: www.regina-pacis.de.