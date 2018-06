Adressbuch wird neu aufgelegt

Der Bleicher Verlag bereitet die Herausgabe des neuen Adressbuches, das Mitte 2015 erscheinen soll, vor. Damit alle Daten auf dem aktuellen Stand sind, benötigt der Verlag noch einige Angaben.

Das Branchen-Verzeichnis wird nach den vorhandenen Unterlagen der Stadtverwaltung und eigenen Recherchen des Bleicher Verlags erstellt. Die Handels- und Gewerbetreibenden werden gebeten, noch nicht erfolgte An-, Ummeldungen und Abmeldungen der Stadtverwaltung Leutkirch baldmöglichst mitzuteilen. Die Vertreter der freien Berufe, die von der Meldepflicht nach der Gewerbeordnung nicht erfasst werden, können auch direkt beim Bleicher Verlag (Fax: 07156/430840 oder per E-Mail an adressbuch@bleicher-verlag.de) den Eintrag in das Verzeichnis beantragen.

Das Adressbuch wird auch ein Verzeichnis der Leutkircher Vereine mit dem Vorsitzenden oder einer Kontaktperson enthalten. Grundlage dieses Verzeichnisses sind vor allem die Eintragungen im vergangenen Adressbuch 2011. Alle Vereine werden daher gebeten, bisher nicht gemeldete Veränderungen oder Neugründungen bis spätestens 20. März der Stadtverwaltung Leutkirch, Antonie Butterstein, Telefon: 07561/87171 oder per E-Mail an antonie.butterstein@leutkirch.de, mitzuteilen.