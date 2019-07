Adelegg speichert kaum Wasser

In den vergangenen Tagen konnte man in Leutkirch an der Eschach ein interessantes Phänomen beobachten. Während die Eschach am Sonntag (Bild links) kaum Wasser hatte, stieg sie bis zum Montagmittag (rechts) schnell an. Grund dafür waren die starken Regenfälle in der Adelegg. Da der Boden dort sehr steinig ist, speichert er kaum Wasser und bei Regen fließt es schnell ab. „Während die Eschach bei trockenem Wetter nur 200 bis 300 Liter pro Sekunde führt, können es bei Hochwasser bis zu 65 000 Liter pro Sekunde sein“, verdeutlicht Michael Krumböck, Umweltbeauftragter der Stadt Leutkirch. Im Gegensatz dazu führe etwa die Wurzacher Ach auch bei Trockenheit relativ viel Wasser und steige bei Regen nicht stark an, so Krumböck. Anders als die Adelegg nimmt das Wurzacher Ried, von wo die Ach gespeist wird, das Regenwasser wie einen Schwamm auf und gibt es kontinuierlich ab.