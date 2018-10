Ackercrossrennen lockt nach Allmishofen

Letztes Wochenende hat das achte Ackercrossrennen des Motorsportclub Leutkirch in Allmishofen stattgefunden. Die Veranstaltung lockte laut Pressemitteilung des Clubs über 200 Starter und 1500 Zuschauer an.

Am Samstag fuhren die Mofas und Mopeds sowie die Jugend auf der Strecke. Dabei ging der jüngste Teilnehmer, Jakob Schneider mit 6 Jahren vom MSC Leutkirch, und auch der älteste, Wolfgang Huith mit 76 Jahren, an den Start. Auch die Mädchen-Klasse war mit zwölf Starterinnen gut besetzt, heißt es in der Mitteilung. Jasmin Kluschak vom MSC Ettringen siegte, den zweiten Platz belegte Ines Allgaier vom AMC Kempten und den dritten Platz Lucia Enderle, ebenfalls vom AMC Kempten. Den Sieg in der Jugend-Klasse bis 50 ccm holte Elias Philipp vom MCC Möggers, Marco Stradinger, MSC Wieslauftal, gewann mit zwei Siegen die Jugend bis 65 ccm.

Am Sonntag kamen die größeren Klassen zum Start, die Oldtimer und Senioren, Motorräder bis 125 ccm und über 125 ccm. Bei der Klasse über 125 ccm gewann Jonas Wolf aus Bad Wurzach, der sich auch im Finale den Gesamtsieg sicherte. Dicht gefolgt wurde er von Felix Hail aus Kempten auf Rang zwei, der mit seiner 125-ccm-Maschine in beiden Klassen teilnahm und sich hier den ersten Platz bis 125 ccm holen konnte. Lukas Hagspiel erzielte das beste Ergebnis bei der Klasse über 125 ccm für den MSC Leutkirch mit Platz sechs, gefolgt von Stefan Wiedemann auf Platz acht.

Über beide Renntage verkaufte der Förderverein der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen Kaffee und Kuchen, um ihre weiteren Aktivitäten finanzieren zu können. Alle Ergebnisse und Bilder gibt es auf www.msc-leutkirch.de.