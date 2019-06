Acht Jahrhunderte Bestand und Wandel: So feiert Leutkirch Fronleichnam

Als nach den Visionen der Juliana von Lüttich (+ 1258) das Fest des Altarsakramentes 1246 zuerst in Lüttich gefeiert und dann 1264 von Papst Urban IV. für die ganze Kirche vorgeschrieben worden war, darf auch für Leutkirch seit dieser Zeit die Feier des Festes angenommen werden. Belege dafür sind nicht erhalten. Eine erste Sakramentsprozession beschreibt die Chronik der Leutkircher Klosterfrauen für 1540.

Damals hat der Pfarrer Ulrich Freiherr, der Sohn des Bürgermeisters Melchior Freiherr, das Allerheiligste feierlich um die Stadt geleitet, um den Brand, den ein „böser Mensch“ in der Unteren Vorstadt am St. Anna-Tag (26. Juli) gelegt hatte, einzudämmen. In dem Bericht wird erzählt, dass die Vorstadt abbrannte, die Stadt selbst aber verschont geblieben sei.

Die Grundlage für das Weiterbestehen des Festes der katholischen Minderheit in der nun protestantischen Stadt war der Weingartner Vertrag von 1562, in dem zwischen dem Weingartner Abt als Patronatsherr von St. Martin und der Stadt Leutkirch die gegenseitige Anerkennung der Konfessionen und der Verbleib der alten Stadtkirche als Pfarrkirche für die Katholiken festgelegt wurden.

Unbefriedigendes Erscheinungsbild

Ein erstes Dokument für die Prozession ist die Aufzeichnung des Pfarrers Michael Maucher (1614-60) in seinen frühen Jahren in Leutkirch, die aufzählt, wen der Pfarrer am Fest zu bewirten hatte. Maucher nennt die vier Träger des Himmels, den Mesner, den Organisten und den Schulmeister und – was kein dauerndes Recht für die Zukunft sein sollte – den von ihm eingesetzten Prozessionsordner, weil früher offensichtlich das Erscheinungsbild der Prozession nicht immer befriedigend war.

In den 1664 beginnenden Verkündbüchern wird dann regelmäßig am Dreifaltigkeits-Sonntag darauf verwiesen, dass am folgenden Donnerstag „in gewohnter Weise die feierliche Prozession durch und um die Stadt durchgeführt wird“. Nach dem 1803 Kurbayern als neue Obrigkeit Prozessionen und nächtliche Gottesdienste verboten hatte, gab es einige Jahre Unsicherheiten bei der Gestaltung des Festes. Ein interessanter Eintrag findet sich dann im Verkündbuch von 1820. Für den Vorabend sind Vesper und Segen angekündigt. Am Fest selbst gibt es um ½ 6 h das erste Chorgebet mit Laudes und Prim, Segen und Frühmesse. Um 7 h das zweite Chorgebet, an das sich das Hochamt anschließt, auf das dann die feierliche Prozession in und um die Stadt folgt mit Absingen der vier Evangelien. „Jungfrauen sollen zu größerer Zierde und Feierlichkeit mit Kränzen sich einstellen, alle Pfarrangehörigen in anständiger Ordnung erscheinen und mit Andacht und Eingezogenheit der Prozession beiwohnen und unseren Nebenmenschen zur Erbauung, nicht zum Ärgernis dienen“.

Neuer Prozessionsweg 1848

1848 stellt der Schultheiß mit elf weiteren Bürgern aus Allmishofen den Antrag auf einen neuen Prozessionsweg, weil nach dem Verlassen der Stadt am (früheren) Unteren Tor die Bäume am Stadtgraben den Fahnenträgern große Schwierigkeiten machten.

Der Weg übers Obere Tor und die Eschach zum Reichenhofener Weg und von dort über den Zimmer-Platz (beim früheren Kino bzw. Geschäft Keil) durchs Untere Tor zurück zur Kirche wäre besser. Die Pfarrgemeinde sieht so kurz vor dem Feste keine Möglichkeit zur Veränderung, will aber die Stadt zum Zurückschneiden der Bäume veranlassen.

Fast 100 Jahre später sieht es für das Fest bedrohlich aus. 1939 will man Fronleichnam „mit besonderer Freude und Teilnahme der ganzen Gemeinde begehen. 1940 ist das Fest kein gebotener Feiertag mehr. Um 6 Uhr wird ein feierliches Hochamt gehalten, danach dreimal zur vollen Stunde eine weitere Messe angeboten; die Prozession entfällt. Erst 1945 kann sie wieder stattfinden und die französische Besatzung erlaubt zum Schmuck Kirchenfahnen in Gelb/Weiß. 1947 freut man sich, dass wieder Blasmusik die Prozession begleitet, die in herkömmlicher Weise nach dem Hochamt in der Kirche durch die Stadt zu den vier Altären und dann wieder zum „Segen und Großer Gott“ zurück in die Kirche führt.

Feier auf Wilhelmshöhe

Nach dem Konzil 1965 ist von Überlegungen zu neuen Formen der Liturgie auch Fronleichnam betroffen. Statt Hochamt in der Kirche mit anschließender Prozession in der Stadt wird 1968 die „Feierliche Eucharistiefeier in Concelebration“ um 8.30 Uhr auf der Wilhelmshöhe gefeiert. Doch für viele ist der Weg dorthin zu weit und der Platz zu „zugig“.

1971-75 wird die Feier auf den Viehmarktplatz verlegt, mit anschließender Sakramentsprozession zur Kirche. 1976 steht dieser Platz nicht mehr zur Verfügung. Seither wird die Eucharistiefeier beim Rathaus/Kornhaus gehalten. Der Prozessionsweg, seit 1971 zunächst nur direkt zurück zur Kirche, wird dann – nicht zuletzt auf Anregung des Alt-Bischofs Leiprecht, der während seines Ruhestandes in Leutkirch dem Fest bischöfliches Gepräge verlieh – wieder mehr durch die Stadt geführt. Geringfügige Änderungen wurden nötig, um die Behinderung des Verkehrs auf der Grabenstraße zu verringern. Auch die Stationen – früher vier Altäre mit Evangelium und Segen: „Strauß“, Schuhhaus Werdich, Kreissparkasse, Gänsbühl – wurden reduziert. Auf den Straßenschmuck mit Birkenbäumchen (erstmals 1976) und liebevoll gestaltete Altäre wurde verzichtet und nicht mehr zum Schmuck an Wohnungen aufgerufen; aber der Blumenteppich vor dem Altar wurde in den letzten Jahrzehnten prächtig gestaltet, zunächst von der Pfarrjugend, später von kleineren Frauengruppen.

Seit einiger Zeit wird nach dem Gottesdienst zu einer gemütlichen Nachfeier bei der Hockete eingeladen – in den vergangenen Jahren immer auf der Nordseite der Kirche. Zu Getränken, Wurst- und Leberkäs-Wecken spielt dann die Blasmusik. Das gab es auch schon früher. Am 23. Mai 1948 steht im Kirchenblatt, dass man ehemals nach Kirche und Prozession in der Neuen Welt (heute Akropolis) zusammenkam zu „Musik, einem guten ´Stoff´ und Vesper“. Zur Wiederaufnahme dieser Nachfeier, „nur in etwas anderer Form“, wird ein Spaziergang am Nachmittag zur Waldkapelle angeboten, wo es Chöre, Lieder und andere Darbietungen geben werde. Dort sollte man aber bitte nicht „in die Wiese gehen, auch nicht zum Blumenpflücken“.

Die besondere Situation der Martinsgemeinde als Minderheit in der Stadt mit großem Anteil der Pfarrkinder vom Umland gab auch der Leutkircher Prozession ein besonderes Gepräge. Dass sich diese über Jahrhunderte in der protestantisch regierten Stadt gehalten hat, ist ein Zeichen dafür, dass die beiden Konfessionen auch in schwierigen Zeiten ein erträgliches Nebeneinander gefunden haben. Man kann dankbar sein, dass daraus in unserer Zeit ein erfreuliches Miteinander erwachsen ist – 2001 fand der Abschluss der Prozession in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche statt.