Acelga Quintett bietet glanzvolle Bläsermusik

Virtuose Bläser-Kammermusik spielt das Acelga Quintett in der Reihe Leutkircher Klassik am Samstag, 6. Dezember, um 20 Uhr in der Festhalle Leutkirch. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Besonders attraktiv: Für diese Abend gilt die VHS-Werbeaktion „2für1“: Wer im Vorverkauf eine Karte kauft, erhält ein Gratis-Ticket dazu, heißt es in einer Mitteilung der VHS.

Musikfreunde erwarte glanzvolle Bläsermusik. Das Acelga Quintett, erst jüngst beim renommierten ARD-Musikwettbewerb mit einem dritten Preis ausgezeichnet, interpretiert in der Festhalle Kompositionen von Franz Danzi (1763 bis 1826), Claude Paul Taffanel (1844 bis 1908), Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 bis 1844) und György Ligeti (1923 bis 2006) – ein epochenübergreifendes Programm, das hohe Virtuosität und vitale Spielfreude voraussetzt.

Im Studium kennengelernt

Hanna Mangold (Flöte), Sebastian Poyault (Oboe), Julius Kircher (Klarinette), Francois Bastian (Horn) und Antonia Zimmermann (Fagott) lernten sich bereits im Studium kennen und begegneten sich in Ensembles und Orchestern wie etwa der Jungen Deutschen Philharmonie, dem European Union Youth Orchestra, dem Schleswig-Holstein Festival Orchester und der Orchesterakademie des Bayerischen Rundfunks.

Neben der regen Orchestertätigkeit wuchs der Wunsch nach kontinuierlicher kammermusikalischer Zusammenarbeit, der zur Gründung des Acelga Quintetts führte. Trotz der vielfältigen Aktivitäten der Mitglieder in Ensembles und Orchesterstellen findet das Ensemble regelmäßig zum Proben und Konzertieren zusammen.

Im März 2013 wurde das Acelga Quintett in Stuttgart mit dem Stipendium des Deutschen Musikwettbewerbs ausgezeichnet und in die 58. Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen. Dieser Konzertabend wird gefördert durch die Bundesauswahl Konzerte junger Künstler des Deutschen Musikrats.

Karten gibt es bei der Touristinfo Leutkirch, Telefon 07561/87154, im Vorverkauf und am Konzerttag selbst ab 19 Uhr an der Abendlkasse in der Festhalle.