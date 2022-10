Abwechslungsreiche Klänge beim Konzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 15. August, musizierten die Kapellen aus Reichenhofen und Engerazhofen gemeinsam im Pfarrstadel. Die Vorstände Michael Schöllhorn und Alfred Sipple durften die zahlreichen Zuhörer im vollbesetzten Saal begrüßen und betonten mehrmals, wie groß die Vorfreude auf dieses gemeinsam Konzert war, das nun endlich im dritten Anlauf stattfinden konnte.

Die MK Engerazhofen eröffnete das Konzert mit einer eindrucksvollen Fanfare bevor es mit dem Maxglaner Zigeunermarsch Reloaded weiterging. Anschließend durfte das Publikum in die Filmwelt von „Fluch der Karibik“ eintauchen. Die Marsch-Polka „Der Berg (G)Ruft“ wurde laut Dirigent Johannes Sgier extra für dieses Konzert ausgewählt, da doch Reichenhofen am Fuße des bekannten Hinterbergs liege.

Nach der Pause eröffnete die MK Reichenhofen unter Dirigent Florian Weder mit der „Grande Fanfare“ den zweiten Konzertteil, ehe Vorstand Michael Schöllhorn stolz vier neue Ehrenmitglieder ernennen durfte. Nach insgesamt 30 Jahren musikalischer Tätigkeit im Verein werden Mitglieder der MKR zum Ehrenmitglied ernannt, so an diesem Abend Rüdiger Bubek, Benedikt Hirscher, Reinhold Miller und Kurt Widler. Alle vier waren langjährige - weit mehr als 30 Jahre - Musikanten der MKR, die bereits verschiedenste Ämter inne hatten und immer mit Freude und großem Engagement im Verein tätig waren.

Weiter ging es nun im Programm mit der Filmmusik „How to rain your Dragon“ und mit dem mitreißenden Stück „Coldplay Classics“, welches mit Titeln von der gleichnamigen Band den ein oder anderen Fuß zum Mitwippen bewegte. „Feeling Good“ von Michael Bublé wurde im Anschluss von der Kapelle präsentiert, die inzwischen von Werner Mangler dirigiert wurde. Das besondere Etwas gewann dieses Stück durch den großartigen Gesang von Peter Barensteiner. Traditionell wurde als Abschlussstück ein Marsch gewählt. Jedoch ließ das Publikum die Musikanten noch nicht von der Bühne. So folgte noch das Gesangsstück Ehrenwort und eine Polka zum tatsächlichen Abschluss des Konzertes.

Endlich! Endlich konnte dieses Konzert stattfinden, auf das sich zu Recht alle so sehr freuten.