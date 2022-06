Abteilung wählt neuen Jugendvorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, 2. Juni fand die Mitgliederversammlung der Abteilung Turnen der TSG statt. Bei den Wahlen wurden Verena Katzschke-Roth und ihr Team erneut im Amt bestätigt. Helmut Heß und Franz Miller werden weiter die Kasse prüfen. Bereits eine Woche zuvor in der Jugendversammlung konnte mit Maxima Weizenegger, Regina Krug und Romy Rietzler wieder ein Jugendvorstand für die Abteilung gewählt und daraufhin bestätigt werden. Der Jugendvorstand vertritt die Jugend in der Abteilung direkt, aber auch darüber hinaus beispielsweise im Jugendausschuss des Hauptvereins.

Katzschke-Roth betonte wieder einmal die Größe der Abteilung mit 531 Mitgliedern, davon 274 Kinder und Jugendliche, als größte Abteilung der TSG. Und ist überaus stolz darauf, dass vor allem so viele Kinder und Jugendliche in der Turnabteilung sportlich aktiv sein können. Dies ist natürlich nur durch den unermüdlichen Einsatz der zahlreichen Übungsleiter/innen möglich. In 14 Gruppen von jung bis alt haben diese auch während der Coronazeit der Abteilung die Treue und den Turnbetrieb am Laufen gehalten. Schweren Herzens mussten aber mit Edeltraud Steinhauser und Hanna Lautenschläger zwei langjährige überaus treue Übungsleiterinnen verabschiedet werden.

Die Nachfrage nach Turnangeboten nicht nur im Kinderbereich ist enorm. Deshalb sind immer händeringend Übungsleiter/innen für bestehende oder auch neue Gruppen gesucht, derzeit beispielsweise speziell für die Frauengymnastik.

Der erstmals von Tanja Schilpp vorgetragene Kassenbericht zeigte erfreuliche Ergebnisse und die Kassenprüfer konnten die ausgezeichnete Arbeit der Kassiererin bestätigen. Daraufhin nahm Josef Kegreiß (TSG) die Entlastung vor.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden auch zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Abteilung und im Verein geehrt: 20 Jahre: Banhardt, Svenja; Beck, Amelie; Rieks, Henriette; Sauterleute, Karl, Wagegg, Jasmin; Werdich, Friedrich. 30 Jahre: Beuter, Angelika; Boos, Theresia; Gams, Gertrud, Kathan, Antonie; Katzschke-Roth, Verena; Leible, Irmgard; Krumböck, Elfriede; Müller, Lisa; Romer, Helene; Steible, Margret; Wetzel, Simone. 40 Jahre: Schilpp, Tanja. Bereits auf 50 Jahre Mitgliedschaft können Waltraud Bühler, Elisabeth Edelmann, Hermann Leiprecht, Helge Reich und Adeline Riedesser und sogar auf 70 Jahre Mitgliedschaft kann Christel Pfleghar zurückblicken.