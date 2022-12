Abteilung Turnen findet Stadtmeisterinnen im Gerätturnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach drei Jahren konnten am 7. Dezember endlich wieder einmal die Stadtmeisterschaften im Gerätturnen ausgetragen werden: Während eines spannenden Wettkampfabends kämpften zunächst die Mädchen der Jahrgänge 2015 bis 2011 jeweils in ihrer Altersklasse um den Titel der Stadtmeisterin. Anschließend waren dann die größeren Turnerinnen der Jahrgänge 2010 und älter an der Reihe. Geturnt wurde ein Gerätevierkampf jeweils an den vier Geräten Sprung, Stufenbarren/Reck, Schwebebalken und Boden beziehungsweise ab Jahrgang 2010 alternativ auch am Minitrampolin. Vor allem für viele der jüngeren Mädchen war es sogar der erste Wettkampf überhaupt.

Stadtmeisterinnen 2022 im Gerätturnen der Abteilung Turnen der TSG Leutkirch sind: Lina Mayer (F-Jugend/Jg. 2015); Greta Peschel (E-Jugend/Jg. 2014); Annika Schilpp (E-Jugend/Jg. 2013); Johanna Reutlinger (D-Jugend/Jg. 2012/2011); Luisa Bank (C-Jugend/Jg. 2009/2010) und Romy Rietzler (B-Jugend/Jg. 2008 und älter). Weitere Platzierungen und Bilder auf der Homepage unter www.tsg-leutkirch.de/turnen.