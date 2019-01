Abteilung Leutkirch-Friesenhofen verzeichnete 2018 vier Einsätze

Bei der Abteilungsversammlung der Feuerwehr Leutkirch-Friesenhofen sind elf Aktive für ihren langjährigen Einsatz ausgezeichnet worden, darunter Günther Mayer für 40 Jahre Dienstzeit mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold des Landes Baden-Württemberg.

Abteilungskommandant Roman Riedle berichtetelaut Pressemitteilung im Gasthaus Säge in Emerlanden über ein sehr ruhiges Einsatzjahr. So galt es vier Einsätze zu bewältigen, die sich auf drei Brände und eine technische Hilfeleistung verteilten. Beim Brand eines Hackschnitzelbunkers in Frauenzell und beim Brand einer Gewerbehalle im Kreuzthal forderten die bayerischen Nachbarn zur Unterstützung Atemschutzgeräteträger an.

Der Schwerpunkt im abgelaufenen Jahr lag auf der Ausbildung der Einsatzkräfte. Neben den regulären 14 Übungsdiensten und der Gemeinschaftsübung mit der Feuerwehr Winterstetten besuchten die 25 Aktiven Lehrgänge oder Fortbildungen auf Kommunal-, Kreis- und Landesebene zu verschiedenen Themenbereichen. Der Höhepunkt im vergangen Jahr stellte die Ausrichtung des Staffellaufes und des Kuppelcup im Rahmen der Feierlichkeiten zu 25 Jahre Jugendfeuerwehr Friesenhofen dar, heißt es.

Neben den zahlreichen kameradschaftlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen legte eine Gruppe unter Gruppenführer Michael Münz in Bad Wurzach das Leistungsabzeichen in Bronze ab. Des Weiteren nahm die Feuerwehr Friesenhofen an der Orientierungsfahrt in Altshausen teil. Ortsvorsteher Christian Merk und Feuerwehrkommandant Micheal Klotz bedanken sich für die ganzjährige Bereitschaft und den geleisteten Dienst.

Roman Riedle wurde zum Brandmeister befördert, Tobias Hiemer, Martin Natterer und Manuel Lohr jeweils zum Oberfeuerwehrmann. Das Feuerwehrehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg erhielten in Bronze für 15 Dienstjahre Christian Merk, Peter Herrmann, Michael Münz, Matthias Schweinberger, Markus Gürtner, Patrik Münz und Andreas Wagegg. In Silber für 25 Dienstjahre ging es an Roman Riedle, Christian Albrecht und Andrea Detzel und in Gold für 40 Dienstjahre an Günther Mayer.