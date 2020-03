Abtanzen zu Cocker statt Corona-Panik

Corona-Panik in Leutkirch, im Allgäu? Eher nicht. Der Bocksaal ist beim Auftritt der Juice Cocker Band am Freitagabend bestens gefüllt. Die Stimmung ist ab dem ersten Song entspannt, wird von Hit zu Hit des legendären Joe Cocker immer besser. Bis der Saal kocht, viele tanzen. Stärkt ja auch das Immunsystem. Sänger Juice lebt die großen Songs, performt mit Empathie, Ausdruck.

Natürlich hat Juice – so wird Mario Maucher aus Bad Saulgau seit langem genannt – nicht ganz die prägnante Stimme von Joe Cocker, dem gelernten Installateur aus Sheffield/England, der 2014 gestorben ist. Aber er ist recht nahe an dran. Auch in der Gestik – die etwas eigenwilligen Bewegungen von Cocker hat er drauf. Vor allem: Er ist eine Rampensau im besten Sinn des Wortes. Präsent, hat von Beginn an sein Publikum im Griff, steigert sich, packt alle. An seiner Seite spielt eine erfahrene Band: Franky Guitar (Franz Barth) an der E-Gitarre, Ralf Breimeyer an den Drums (beide aus Riedlingen) sowie Joe Sulz aus Ehingen. Oberschwaben-Power.

Tanzfläche wird immer voller

Die Band startet volle Kanne. Der Funken springt spätestens, allerspätestens, bei „Don´t let me be missunderstood“ über, im Reggae-Gewand. Hit auf Hit folgt, es wird heißer und heißer. Die Tanzfläche immer voller. „First we take Manhattan, then we take Berlin“. „Feeling allright“. „Civilized Man“. „Summer in the City“. „Delta Lady“. „Could you be loved“. „Unchain my heart“. „You can leave your hat on“. „ I come in peace“. Und mehr.

Zwischendurch hat auch Franky Guitar seinen Auftritt, bringt den Blues mit beachtlicher Fingerfertigkeit, später „I shot te Sheriff“ von Eric Clapton. Schon gut. Juice gibt bei „Let the healing begin“ den positiven Mahner. „Lasst euch nicht ins Bockshorn jagen“ sagt er, ohne das Corona-Virus auch nur zu erwähnen. Natürlich verstehen alle die Botschaft.

Viele neue Fans in Leutkirch

Ralf Manthei von Larifari geht bei der Begrüßung nur flapsig auf die Virus-Welle ein. „Dann lieber fünf Corona“. Er meint das mexikanische Bier, wobei es im Bocksaal natürlich die Getränke der hiesigen Brauerei gibt, einer der Hauptsponsoren, ohne die solche Abende nicht möglich wären. Interessant ist, was er über Juice erzählt. Die beiden kennen sich seit fast 50 Jahren, über verwandtschaftliche Beziehungen. Mit zwölf hat er den ein paar Jahre älteren Saulgauer zum ersten Mal getroffen. Ist so von dessen Gitarrenkünsten angetan gewesen, das er selbst zur Klampfe griff. Komm´ bald wieder nach Leutkirch, Juice! Hier hast du jetzt viele Fans.