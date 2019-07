Abstraktes und Figürliches aus Bédarieux

Aquarelle, Fotografien, Acryl- und Ölgemälde: Rund 40 Arbeiten französischer Künstler aus Bédarieux und Umgebung sind derzeit im Leutkircher Tagungshaus Regina Pacis zu sehen.

„Atelier 24“ nennt sich die Vereinigung, zu der ausgebildete Künstler ebenso gehören wie engagierte Hobbymaler. „Wir wollen die Partnerschaft zwischen den Städten auch auf die Kunst ausdehnen“, sagte Michael Weinmann, Vorsitzender des Kunstvereins Leutkirch, bei der gut besuchten Vernissage am Sonntagabend. Zur den Gästen zählten auch Katie Gascoigne und Jean-Pierre Calas, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins in Bédarieux, und Susanne Joser-Schmidt, die für die Leutkircher Seite zweisprachig begrüßte.

2017 haben Mitglieder des Leutkircher Kunstvereins eine Ausstellung in Bédarieux präsentiert, nun also der Gegenbesuch aus Südfrankreich. Fünf Künstler zeigen ihre Arbeiten, drei von ihnen sind bei der Eröffnung anwesend, darunter Elke Clavel. Seit 45 Jahren lebt und arbeitet die gebürtige Deutsche in Frankreich, weshalb ihre Muttersprache mittlerweile ein paar „Rostflecken“ habe, wie sie sagt. Als Vorsitzende von „Atelier 24“ vermittelt sie den Besuchern der Vernissage Einblicke in das eigene Schaffen und die Arbeit ihrer Künstlerkollegen.

Alain Boile etwa, 74 Jahre alt, schafft mit Farbe und Fotoapparat fantasievolle, plastisch wirkende Werke. Oder, wie Elke Clavel sagt: „Er macht lustige Dinge.“ Kunstvoll bearbeitete, bisweilen in mehreren Schichten verfremdete Fotografien zeigt auch Siwan Bessie. Bäume, die markante Platanenallee von Bédarieux – kein Wunder, dass Bessie in seiner Heimat großen Erfolg mit seinen Bildern hat, wie Clavel sagt.

Sie selbst hat nicht nur drei nächtliche Fotografien von rätselhaften Himmelskörpern mit nach Leutkirch gebracht, sondern auch einige zarte Aquarelle. Gemalt sind sie auf Reispapier – eine Technik, in die sie „verliebt“ sei. Agnes Vagnell wiederum arbeitet in Öl und vermischt in ihren meist blaugrundigen Bildern Phantasie und Realität, Abstraktes und Figürliches.

Professionell ausgebildeter Maler ist Didier-Louis Dumont. Er hat die Kunsthochschule in Paris besucht und präsentiert in Leutkirch farbintensive abstrakte Arbeiten. Keines seiner Bilder trägt einen Titel. „Er möchte, dass der Betrachter ihm erklärt, was er in seinen Bildern sieht, dass er sie persönlich interpretiert“, erklärt Elke Clavel.

Das Charakteristische von „Atelier 24“: Jeden Montag treffen sich die Mitglieder, derzeit rund 30 an der Zahl, auf dem Wochenmarkt in Bédarieux. Dort wird nicht nur Kaffee oder ein Glas Wein getrunken, sondern auch ein Thema gesucht, mit dem sich die Künstler über die Woche hinweg beschäftigen wollen. Am nächsten Montag dann werden die Arbeiten präsentiert, es wird diskutiert, Kaffee oder Wein getrunken – und ein neues Thema vorgegeben.