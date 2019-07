Absolventen der Sozialpädagogik an der Geschwister-Scholl-Schule feiern ihren Abschluss

„Wir entlassen Sie gut vorbereitet für die Arbeitswelt“, sagte Heinz Brünz, Schulleiter der Geschwister-Scholl-Schule (GSS), zu seinen fertigen Erziehern kurz vor der Zeugnisübergabe. „Sie werden gebraucht und Sie haben eine große Verantwortung für die jungen Menschen, mit denen Sie künftig arbeiten werden“, gab er den Absolventen der Sozialpädagogik mit auf den Weg. „Und ich hoffe, dass Sie sich positiv an Ihre Ausbildungszeit erinnern werden.“

Auch Fachabteilungsleiter Berthold Miller verabschiedete „einen wilden Haufen, der mich vor allem im ersten Jahr so manches graue Haar gekostet hat.“ Aber, so der Abteilungsleiter, immerhin sei gegen Ende „der ein oder andere Knoten noch aufgegangen“. Und schließlich lebe der Erzieherberuf auch von den verschiedenen Typen, die große Empathie und gesunde Teamfähigkeit bräuchten.

Verabschiedet wurden 52 Erzieher (davon sieben Männer), die noch das Anerkennungsjahr vor sich haben. Von ihnen hat fast die Hälft auch das Fachabitur abgelegt. Gemeinsam mit Klassenlehrer Frank Bauder wurden die Zeugnisse überreicht, auch etliche Preise und Belobigungen waren dabei. Darunter Laura Thoma, die mit der Traumnote von 1,0 bestanden hat. Dafür gab’s zusätzlich noch Blumen.

Es folgten Spiele mit den Lehrern und ein gemeinsames Lied mit allen Schülern. In einem zweiten Block des launigen Abends, der in der Aula der GSS von zwei Schülern moderiert wurde, gab es nochmal Zeugnisse. Diesmal für die „ganz Fertigen“, die bereits das Anerkennungsjahr hinter sich haben und in die Arbeitswelt starten. Im Schnitt, so Fachabteilungsleiter Miller, hätten die 45 fertigen Erzieher (darunter vier Männer) eine Abschlussnote von 2,0 erreicht. In den Praxisbeurteilungen hätte es sogar eine Durchschnittsnote von 1,6 gegeben. 24 hätten bereits eine feste Stelle und acht von ihnen würden ein Studium anstreben. 14 haben mit einer Note von 1,0 bis 1,4 abgeschlossen.

Insgesamt gab zusätzlich zehn sogenannte Schulfremde, die die Prüfungen ablegten, ohne am Unterricht teilgenommen zu haben. Ein großes Dankeschön und kleine Geschenke erhielten die Lehrer abschließend vonseiten der Schüler, „die stets verlässliche Ansprechpartner waren und immer ein offenes Ohr für uns hatten“. Am Ende entließ Fachabteilungsleiter Miller die Erzieher in eine Arbeitswelt, „die gestandene Persönlichkeiten braucht und die auch mal kritisch sind.“