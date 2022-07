Abschlussklasse Metall und Bau an der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

54 Schülerinnen und Schüler aus den gewerblichen Berufen Metall und Bau haben jüngst ihren Abschluss an der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch gemacht. Dabei wurden in mehrtägigen Prüfungen neben den fachtheoretischen Fähigkeiten auch die allgemeinbildenden Fächer Deutsch, Gemeinschaftskunde und Wirtschaftskunde abgeprüft. Nach Bestehen der praktischen Prüfungen haben die Schüler nach drei Jahren Ausbildung ihr Ziel der abgeschlossenen Berufsausbildung erreicht und erhalten ihren Gesellenbrief. Die Geschwister-Scholl-Schule gratuliert allen Schülern zum erfolgreichen Bestehen.