Abschlussfeierlichkeiten der Otl-Aicher-Realschule

Zum 50. Abschlussjubiläum entließ die Otl-Aicher-Realschule am vergangenen Donnerstag fünf zehnte Klassen mit dem Realschulabschluss und zum ersten Mal auch eine neunte Klasse mit dem Hauptschulabschluss.

Auch in diesem Jahr endete die Schulzeit an der Otl-Aicher-Realschule coronabedingt im überschaubaren Rahmen der eigenen Klasse. Die Abschlussklassen wurden von ihren Klassenleitern, der Elternbeiratsvorsitzenden Ute Maurer und dem Schulleiter Herrn Trieloff im großen Musiksaal verabschiedet.

Nach einer musikalischen Eröffnung mit dem Stück The Rose, gespielt von Maxima Waizenegger an der Klarinette, Sophia Häberle und Verena Detzel jeweils an der Flöte und von Frau Hiemer-Haslach am Flügel, begrüßte Schulleiter Manfred Trieloff die Schülerinnen und Schüler aufs Herzlichste und beglückwünschte diese zum erfolgreichen Abschluss. Die insgesamt 138 Realschulprüflinge haben ihr Ziel, den Abschluss der Mittleren Reife, erreicht. In diesem Jahr durfte auch der aus neun Schülerinnen und Schülern bestehende erste Jahrgang den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 erhalten.

Auf die 32 Preise und 49 Belobigungen können Schule, Eltern und natürlich die Schüler selbst sehr stolz sein. Herr Trieloff betonte, dass die beiden vergangenen Jahre turbulent waren und in die Geschichtsbücher eingehen werden. Er zitierte Issac Newton mit den Worten „Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean“ und machte damit Hoffnung, dass wir trotz aller Unwägbarkeiten und Unsicherheiten zwar von der Zukunft wenig wissen, aber in diese vertrauen dürfen. Als Schulleiter beauftragte er die Absolventinnen und Absolventen, sich den gesellschaftlichen Herausforderungen zuversichtlich und mutig zu stellen.

Die Zeugnisausgabe fand durch den Schulleiter und die jeweilige Klassenleitung statt. Jede Absolventin und jeder Absolvent erhielt außerdem von der Elternbeiratsvorsitzenden Frau Maurer noch eine Rose.

Als Schulbester mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,0 wurde in diesem Jahr Manuel Hau ausgezeichnet, Julia Diem erzielte einen Gesamtdurchschnitt von 1,1.

Die Sozialpreise für besonderes Engagement wurden in diesem Jahr an Lea Kubera, Tatjana Jocham, Manuel Hau, Manuel Kiesel, Jonas Strasser und Moritz Hoffmann verliehen.

„Willkommen im Kreis der Ehemaligen!“ Mit diesen Worten des Schulleiters und einer abrundenden musikalischen Darbietung mit dem Stück „An Tagen wie diesen“ endete die Entlassfeier 2021 der Otl-Aicher-Realschule.

Die traditionellen Abschlussfotos der Klassen wurden diesmal in der Aula aufgenommen. Neben dem obligatorischen Klassenbild gab es auch die Möglichkeit, fröhliche Masken- und Verkleidungsbilder zu machen.