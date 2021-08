Abschlussbericht zum „Fußverkehrs-Check“ liegt vor

Vor zwei Jahren bewarb sich die Stadt Leutkirch beim Verkehrsministerium in Stuttgart für die Durchführung eines „Fußverkehrs-Checks“ und erhielt als eine von zehn Städten in Baden-Württemberg den Zuschlag. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle sagte damals: „Wir wollen den Fußverkehr in Leutkirch mit diesem Projekt besonders in Hinsicht auf die Themen Aufenthaltsqualität, Fußgängerfreundlichkeit und Barrierefreiheit in der Innenstadt begutachten.“

Die Organisation lag in Händen der „Planersocietät“ aus Karlsruhe, wobei Philipp Walgern (Raumplaner und Geograf) neben einer Auftakt- und Abschlussveranstaltung auch mehrere Ortsbegehungen mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Fachleuten der Stadtverwaltung, Behindertenvertretern sowie mit Verkehrsverbänden wie dem VCD (Verkehrsclub Deutschland e.V.) durchführte. Hierbei wurde eine Vielzahl von Verbesserungsmöglichkeiten dokumentiert. Der umfangreiche Abschlussbericht des Planungsbüros kann auf der Website der Stadt Leutkirch unter der Adresse: www.leutkirch.de/FVC2019 eingesehen werden, wie der VCD mitteilt.

Um die Realisierung möglichst vieler dieser Maßnahmen für den Fußverkehr zu unterstützen, plant der VCD zusätzlich zu den seit 2015 zweijährig durchgeführten „verkehrspolitischen Radtouren“ im Wechsel auch Ortsbegehungen mit OB Henle und der Verwaltung, Vertretern des Gemeinderates und der Polizei. Wer an der Umsetzung des „Fußverkehrs-Checks“ mitarbeiten möchte, kann gerne zu den Treffen des VCD an jedem zweiten Montag im Monat um 19 Uhr ins Gasthaus „Lamm“ kommen.