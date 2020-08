Abschluss-Konzert im Doppelpack

Mit zwei Abschlusskonzerten am Donnerstag, 6. August, um 18 und um 20.30 Uhr geht die 17. Sommerakademie Leutkirch zu Ende. 45 Teilnehmer nahmen an den Meisterkursen für Violine, Viola und Violoncello teil. Einige von ihnen werden in den Abschlusskonzerten ihre erarbeiteten Stücke vorstellen.

Da die Teilnehmer an den Meisterkursen in diesem Jahr nur in der Kirche St. Martin in Kreuzthal ein Konzert geben durften, die weiteren geplanten Auswärtskonzerte dagegen abgesagt werden mussten, möchten einer Pressemitteilung der veranstaltenden VHS Leutkirch zufolge die Dozenten Markus Schickedanz, Roland Glassl und Jan Ickert möglichst vielen ihrer Studenten Auftrittsmöglichkeiten in den Abschlusskonzerten geben. Aus diesem Grunde werden die beiden Konzerte am Donnerstagabend nicht identisch sein. Die genauen Programme für die Abschlusskonzerte entstehen erst unmittelbar vor den Konzertterminen nach internen Vorspielen. Es werden Auszüge aus großen Meisterwerken der Streicher-Literatur zu hören sein. Eventuell werden sich in der Cello- und in der Bratschenklasse auch Ensembles bilden.

Das musikalische Programm dauert etwa 80 Minuten. Bei beiden Konzerten wird es nach etwa der Hälfte des Programms eine etwa 15-minütige Lüftungspause geben. „Wir halten die Abstände ein, und wir werden in den Pausen kräftig durchlüften“, wird VHS-Leiter Karl-Anton Maucher zitiert. Maximal 99 Menschen werden in die Festhalle gelassen.