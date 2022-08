Abschluss der Erzieherinnen und Erzieher an der GSS

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. Juli freute sich die Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch, 35 Schülern ihr Abschlusszeugnis für den schulischen Teil der Ausbildung zum Erzieher überreichen zu dürfen. Zwei beziehungsweise drei Jahre an der Schule liegen hinter ihnen. Der Abteilungsleiter Berthold Miller schaute mit den Schülern und Lehrkräften zurück auf eine ereignisreiche Zeit. „Angesichts der Einschränkungen und Unberechenbarkeiten durch die Pandemie sei es eine Herausforderung für alle Beteiligten gewesen.“ Besonders hervorzuheben war Angelina Thalau aus Isny, die mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,0 abgeschlossen hat.

Für die Schüler folgt im Anschluss an die schulische Ausbildung noch ein einjähriges Berufspraktikum in Einrichtungen der Region, welches die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher abschließt. Ebenjenes haben 38 Frauen und fünf Männer in diesem Schuljahr bereits beendet. Sie erhielten von der Geschwister-Scholl-Schule ihr Abschlusszeugnis als „Staatlich anerkannte Erzieher“ und zusätzlich den Titel „Bachelor Professional im Sozialwesen.“

Zu Beginn der Abschlussfeier sorgten die zarten Klavierklänge von Yirumas „River flows in you“ von der Absolventin Selina Bilger für eine feierliche Stimmung. Berthold Miller begrüßte stellvertretend für den Schulleiter Heinz Brünz die frisch gebackenen Erzieherinnen und Erzieher. Für Schmunzeln und schöne Erinnerungen sorgte die Abschlussrede der Absolventin Lara Blehle. Sie sprach von „schlaflosen Nächten“, „Krisengesprächen mit Lehrkräften“ und der „Freude über die künstlerisch gestalterischen Fächer“, erzählte Anekdoten aus dem Unterricht und bedankte sich bei den Lehrkräften.

Feierlich wurde es noch einmal, als der Abteilungsleiter zu seiner Rede an den Jahrgang ansetzte. Noten seien zwar wichtig, so Miller, sie sagten aber nichts über den Menschen aus. Dennoch sei der Gesamtdurchschnitt der Abschlussklasse von 2,2 hervorzuheben. Im Anschluss ging er auf den aktuellen Fachkräftemangel und die Bezahlung und Anerkennung des Erzieherberufs ein, bei dem „die Wertschätzung der Arbeit“, welche die Fachkräfte leisteten, „gerne noch weiter wachsen“ dürfe. Wir bräuchten in den kommenden Jahren noch viele junge Menschen, die diesen Beruf für sich entdeckten. Zum Abschluss wünschte er allen Absolventen einen guten Einstieg ins Berufsleben.