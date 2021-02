Absauganlage gerät in Brand

Wegen einer Rauchentwicklung musste die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch am frühen Montagmorgen kurz nach 2 Uhr in eine Firma in der Wangener Straße ausrücken. Laut Polizeibericht war die Absauganlage eines Schweißgerätes war aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten.

Die Wehrleute konnten den Brand schnell löschen und lüfteten im Anschluss die Werksräume. Da die betroffenen Arbeiter das Gebäude rechtzeitig verlassen hatten, wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro beziffert.