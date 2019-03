Die Absauganlage einer Firma in der Wangener Straße ist am Montag gegen 11 Uhr in Brand geraten. Ob die Anlage durch einen angesaugten Funken oder wegen Überhitzung des Motors Feuer fing, konnte bisher nicht festgestellt werden, heißt es im Polizeibericht. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch löschte mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften den Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro.