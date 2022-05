Abendmahl zum Ende der Vorkonfirmandenzeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit der Einladung zum Abendmahl ist für die Jungen und Mädchen der Evangelischen Kirchengemeinde die Vorkonfirmandenzeit zu Ende gegangen. Seit März trafen sich die kleinen Vorkonfirmanden mit Pfarrerin Ulrike Rose und den Gruppenmüttern immer am Freitagnachmittag, um biblische Geschichten zu hören, zu singen und zu basteln.

Im Mittelpunkt standen Themen wie Taufe und Abendmahl, aber auch Zusammenleben und Versöhnung. Wie Versöhnung unter christlicher Perspektive gelingen kann, wurde beim Familiengottesdienst am Sonntag, 1. Mai, mit der Erzählung vom Zöllner Zachäus erklärt. Bei ihm kehrte Jesus ein, obwohl er ein Betrüger war. In einer reizenden Szene spielten die Jungen und Mädchen der Klassenstufen 3, 4 und 5 die Geschichte in einer modernen Version nach. So hatte in diesem Fall Zachäus auch eine Frau Johanna. Beide waren wegen ihres betrügerischen Verhaltens ausgegrenzt, aber durch die Begegnung mit Jesus gelobten sie Besserung, und damit stand ihrer Wiederaufnahme in die Gemeinschaft nichts mehr im Weg.

„So geht Versöhnung“ sang dann die Gemeinde, die von Irina Esser am Flügel musikalisch einfühlsam durch den Gottesdienst geführt wurde. Zum Abschluss gab es eine Urkunde.