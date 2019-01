Ab Mittwoch gilt wieder normale Schulpflicht

Für alle Schulen der Großen Kreisstadt Leutkirch, Aichstetten und Aitrach (auch Schulen des Landkreises) gilt laut Mitteilung der Stadt Leutkirch ab Mittwoch wieder die ganz normale Schulpflicht – ohne besondere Regelungen.

Auf Grund der nicht eindeutigen Wetterlage am Montag und an diesem Dienstag konnten die Eltern am jeweiligen Morgen selbst entscheiden, ob die Kinder aus ihrer Sicht sicher und zuverlässig zur Schule kommen oder nicht. Wenn dies nicht der Fall war und die Kinder daheim bleiben mussten, musste die Schule darüber informiert werden.

Laut Bernd Schosser, geschäftsführender Schulleiter der Leutkircher Schulen, meldeten vor allem am Montag viele Eltern ihre Kinder wegen der Witterung vom Unterricht ab. Bereits an diesem Dienstag seien die Klassen in allen Schulen aber wieder gut gefüllt gewesen. Sowohl am Montag als auch am Dienstag fand laut Schosser ein regulärer Unterricht statt.