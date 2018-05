Aaargh-Festival kommt zurück nach Leutkirch

„Das „Aaargh“ ist eins der geilsten Festivals überhaupt“, schwärmt Julian B., ein Niederbayer mit langer Lockenmähne und Kutte, der 2017 zum dritten Mal bei dem dreitägigen Heavy-Metal-Festival in Uttenhofen bei Leutkirch zu Gast war. Das Festival wird jährlich von dem Verein „Venner av Metal“, organisiert. Nach einer Woche Aufbauarbeit betritt dann am Donnerstag, 14. Juni, um 17 Uhr mit „ X-CROSS“ die erste Band die Bühne, heißt es in der Pressemitteilung. Metal-Fans pilgerten in den vergangenen Jahren aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland nach Uttenhofen im Allgäu, nicht nur wegen des Line Up’s, sondern auch wegen der familiären Atmosphäre.

Im Allgäu die größte Underground-Veranstaltung

Der Aufwand ist groß, den die Mitglieder und Helfer des Vereins aufbringen müssen, um aus einer „Kuhweide“ und einer Maschinenhalle ein Festivalgelände entstehen zu lassen, erklären Alfred Huber und Christian Binder, Vorstandsmitglieder des Vereins. Bei der größten Underground-Veranstaltung des Allgäus, mit hunderten Gästen und 22 Bands aus verschiedenen Metal Generes, helfen circa 80 Freiwillige mit. Die Organisation laufe über das ganze Jahr, geht aus der Mitteilung des Vereins hervor. Der Verein der seinen Sitz in Uttenhofen hat, zählt derzeit 35 aktive Mitglieder.

Auf dem Campingplatz entsteht bereits ab Donnerstagvormittag eine kleine Zeltstadt. Dicht an dicht stehen dann die bunten Zelte, in denen der Großteil der Festivalteilnehmer campiert. „Es ist kuschelig und urig, unter den Fans herrscht ein Zusammenhalt. Das ist immer wie ein großes Familientreffen“, werden Besucher in der Mitteilung zitiert. Auch dieses Jahr ein Euro pro verkaufter Karte an die Radio7-Drachenkinder gespendet.