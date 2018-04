A-Jugendhandballer der TSG Leutkirch sind Meister

Mit einem 28:22-Sieg über den TSB Ravensburg hat sich die männliche A-Jugend der TSG Leutkirch den Meistertitel in der Handball-Bezirksklasse geholt. Nach diesem letzten Spieltag standen 24:4 Punkte auf dem Konto, zwei mehr als beim zweitplatzierten TV Weingarten.

Nach noch einmal spannenden 60 Minuten in Ravensburg wurde der Mannschaft der ersehnte Meisterwimpel überreicht. „Die Jungs haben es sich mehr als verdient“, so das Trainergespann Manuel Bauhofer und Christian Volz. In der ganzen Spielsaison hat die A-Jugend nur zwei Auswärtsspiele verloren, bei allen Heimspielen behielt Leutkirch die Oberhand.

Für die TSG Leutkirch spielten: Noah Bauhofer, Tobias Freudenthal, Rhett Bodnar, Felix Mikolaschek, Frieder King, Fabian Scharnagl, Michael Zeh, Younas Hermann, Simon Volz, Jonas Hilsenbeck, Gianluca Rizzo, Hannes Vohrer, Paul Koros und Johannes Ege