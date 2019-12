9850 Euro für bedürftige Familien

Bei der diesjährigen Weihnachts-Geschenk-Aktion der Kinderhilfe Magita ist, auch wieder durch die Hilfe zahlreicher Spenden, eine Summe von 9850 Euro zusammengekommen. Diese wird in Form von Gutscheinen an bedürftige Familien weitergegeben.

Zu den treuesten Unterstützern bei dieser Aktion gehören die Mitarbeiter von Elobau und dem dortigen Helferkreis. Sie sind seit neun Jahren dabei. In ihrer Freizeit haben sie viele tolle Dinge und dann in ihrer Frühstückspause verkauft, berichtet Gisela Tappe, Vorsitzende des Vereins Magita. In diesem Jahr kamen so 3000 Euro zusammen. „Insgesamt haben die Mitarbeiter von Elobau in diesen neun Jahren rund 33 000 Euro in Form von Gutscheinen an Magita gespendet“, so Tappe.

Das Besondere an der Aktion ist, dass die Gesamtsumme, in diesem Jahr 9850 Euro, in Form von Gutscheinen im Magita-Laden in der Bachstraße an bedürftige Familien, nach Vorlage eines Berechtigungsscheines, verteilt wird. In diesem Jahr stehen dafür Lebensmittelgutscheine im Wert von 2000 Euro, Spielwaren-Gutscheine für 1000 Euro, 2000 Euro für Sportartikel, 2700 Euro für Schuhe, 500 Euro für den Drogeriemarkt, 1000 Euro für Bekleidung und 450 Euro für Weihnachtsbäume. Wie jedes Jahr gebe es bei der Verteilung wieder viele glückliches Gesichter und auch so manches Freudentränchen, so Tappe.

Lebensmittelgutscheine (Wert jeweils 25 Euro) würden dabei alle Familien bekommen, beim Rest komme es auf die Zahl und das Alter der Kinder an, erklärt Tappe. So bekommen etwa Familien mit Kleinkindern einen Gutschein für Spielwaren (Wert jeweils 15 Euro), solche mit größeren Kindern einen Gutschein für Sportartikel (Wert jeweils 55 Euro) und bei Babys einen Gutschein für den Drogeriemarkt (Wert jeweils 30 Euro), um damit zum Beispiel Windeln zu kaufen.

Zu den Spendern, die den kauf dieser Gutscheine ermöglicht haben, gehören neben Elobau auch die Firma Novoplast (2000 Euro), die Firma Marzari Technik (200 Euro) und die Stiftung Round Table (1100 Euro). Außerdem kommen noch 3550 Euro von Magita selbst. Außerdem haben auch viele private Spender die Aktion unterstützt und das Sportgeschäft Dörner habe spontan noch 200 Euro in Form von Gutscheinen gespendet, erklärt Tappe.

Die Kinderhilfe Magita selbst gibt es inzwischen bereits seit zehn Jahren, so Tappe. In dieser Zeit seien bedürftige Familien mit insgesamt rund 185 000 Euro unterstützt worden.