8a der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen belegt zweiten Platz

Mit großer Begeisterung haben die Schüler der Klasse 8a an der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen den zweiten Preis des Wettbewerbs BauChallenge der Bauwirtschaft Baden-Württemberg entgegengenommen. Der Obermeister der Bauinnung Ravensburg, Otto Birk, überreichte der Schulklasse vor Kurzem eine Siegerurkunde sowie einen Scheck über 750 Euro für die Klassenkasse. Zusätzlich gab es für alle Wettbewerbsteilnehmer reichlich gefüllte Sportrucksäcke.

Er lobte die Klasse für ihr herausragendes Engagement bei der Bewältigung der im Wettbewerb gestellten Aufgaben. Besonders hob Birk die guten Ergebnisse beim Bilder-Voting hervor: „Ihr habt so tolle Fotos von euren Missionen gemacht, dass ihr zu den drei Klassen gehört, die die meisten Klicks und damit zusätzliche Extrapunkte bekommen haben.“

Die BauChallenge wurde eigens für Schulklassen der Stufen sieben bis zehn entwickelt, die sich im berufsvorbereitenden Unterricht mit der Baubranche beschäftigen. Sie ermöglicht es den Teilnehmern, die Tätigkeiten am Bau spielerisch und authentisch kennenzulernen. „Mit dieser Aktion möchten wir auf die Faszination der Bauberufe aufmerksam machen. Denn zu den Pluspunkten einer Lehre am Bau zählen neben der hervorragenden Qualität der Ausbildung die exzellenten Aufstiegsmöglichkeiten für Fachkräfte“, erklärte Otto Birk.

Landesweit haben sich rund 20 Klassen am Wettbewerb beteiligt, der heuer zum dritten Mal durchgeführt wurde. Für die Teilnehmer galt es, verschiedene Baumissionen zu lösen und durch das Beantworten von Online-Wissensfragen sowie das Voten der Ergebnisse möglichst viele Punkte zu sammeln. Den ersten Platz belegte die Klasse 9 a+b der Buchenbergschule in Ellwangen, den dritten Platz sicherte sich die Klasse 8a des Bischof-Sproll-Bildungszentrums in Biberach.