87-jährige Frau verwechselt Bremse mit Gas

Rund 500 Euro Sachschaden hat eine 87-jährige Frau am Montag gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Blaichstraße in Leutkirch verursacht.

Wie die Polizei berichtet, wollte die Seniorin vorwärts in eine Parklücke einfahren, sie verwechselte dabei offensichtlich das Brems- mit dem Gaspedal. Die Frau fuhr zunächst über einen angepflanzten Grünbereich und dann gegen einen Laternenmast. Dieser wurde beim Aufprall des Autos leicht aus der Erdverankerung gerissen. Die 87-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand kein ersichtlicher Schaden.