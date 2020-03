86-Jähriger fährt Fußgängerin an

Beim Überqueren der Leutkircher Straße ist am Dienstagvormittag eine 55-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren worden. Sie wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, bog ein Mercedesfahrer gegen 10.45 Uhr von der Schlotterbachstraße nach links in die Memminger Straße ab. Im selben Moment ging die Fußgängerin, aus dem Schleifweg kommend, über die Memminger Straße. Der Mercedes erfasste die 55-Jährige. Dabei verletzte sie sich nur leicht. Ein Rettungsteam brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in eine Unfallpraxis. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.