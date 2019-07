85-jährige Fußgängerin wird bei Unfall schwer verletzt

Die 21-jährige Fahrerin eines BMW ist am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Dorfstraße in Herlazhofen in Richtung Leutkirch. Im Bereich der Einmündung der Urlauer Straße in die Dorfstraße ging eine 85-jährige Fußgängerin mit Rollator in gleicher Richtung am rechten Fahrbahnrand der Dorfstraße.

Hierzu hatte sie sich entschlossen, da ihr nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei die Pflasterung des entlang der Dorfstraße führenden Fußgängerweges Probleme beim Gehen bereiteten.

Durch die noch tiefstehende Sonne geblendet erkannte die Autofahrerin die Fußgängerin zu spät und erfasste die 85-Jährige mit dem rechten Außenspiegel. Die Fußgängerin stürzte auf die Straße. Diese erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Eine größere Anzahl von Grundschülern hattezum Unfallzeitpunkt an der sich unmittelbar im Bereich der Unfallstelle befindlichen Bushaltestelle auf den Schulbus und wurden Zeugen des Vorfalls. Die Nachbetreuung der Schüler wurde durch Lehrkräfte ihrer Grundschule übernommen. Am BMW der 21-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.