84 Jugendliche erhalten in Leutkirch das Sakrament der Firmung

Nach unserer Berichterstattung über das geplante Vorkaufsrecht, das sich die Stadt Tuttlingen für alle Häuser in der Innenstadt sichern will, hat sich ein Immobilienbesitzer bei unserer Zeitung gemeldet. Er fragt sich, ob die Stadtverwaltung nicht schon längst ein Vorkaufsrecht auf die Immobilien des Stadtgebiets besitze. Zumindest habe er bei seinem Hauskauf für eine sogenannte „Negativbescheinigung Vorkaufsrecht“ 30 Euro Gebühr an die Stadt Tuttlingen bezahlen müssen.