80 Tonnen Sand sind verteilt

Der Vormittag in der Leutkircher Innenstadt beginnt mit Sägegeräuschen und Hammerschlägen vor dem Rathaus. Zimmerleute errichten die Bühne für das Altstadtsommer-Festival (Also) vom 1. bis zum 12. August. Der Nachmittag endet mit dem Geräusch von Rechen und Schaufeln. Auf dem Marktplatz wird das Volleyballfeld in der „SZ- Beach-Arena“ hergerichtet, das in den kommenden Tagen heißen Sport ermöglichen soll. Noch am Mittwoch soll vorsorglich eine Anlage errichtet werden, um während der Spielpausen den Sand zu nässen.

Mit dem Bierfassanstich, die ersten Schläge sind wieder Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle vorbehalten, soll am 1. August das Festival eröffnet werden. Um 18.30 Uhr heißt es dann „Leutkirch vespert“. Eine große Tafel wird sich vom Marktplatz aus durch die Marktstraße ziehen. Das Besondere: Essen und Geschirr wird von den Teilnehmern organisiert. Getränke gibt es jedoch auch vor Ort. Anfangs werden Freibier und Freimilch ausgeschenkt, während des Abends werden an wechselnden Stellen „Franz & Friends“, die Achtaler Musikanten und „Hofenbrass“ aufspielen. Die Eröffnung wird der Leutkircher Fanfarenzug gestalten.

Fünf Fuhren rücken an

Für Tobias Hafner von der Volleyball-Abteilung der TSG Leutkirch steht am Dienstag eine ganz andere Herausforderung an. Früh am Nachmittag muss er dafür sorgen, dass fünf Fuhren Sand, zusammen rund 80 Tonnen, auf dem Platz für das Volleyballturnier verteilt werden. Während einer Pause bedankt er sich bei den Sponsoren, die diesen Kraftakt erst ermöglichen. Das Kieswerk Wiedenmann stellt seit 15 Jahren den auch in diesem Jahr extra noch gewaschenen Spieluntergrund, den Hafner später mit elf anderen Helferinnen und Helfern verteilen wird. Für den Transport in die Arena sorgt die Wuchzenhofener Firma Mösle, den Abtransport wird die Firma Mayer übernehmen. Zuvor hatte er mit einem eingespielten Team die Absperrungen für das Spielfeld angebracht. „Wir helfen zusammen, auch das gehört zum Also“, sagt er als langjähriger Unterstützer.

Ganz unterschiedlich ausgefallen sind bislang die Anmeldungen für die verschiedenen Turniere. 13 Mannschaften mit je vier Spielerinnen und Spielern konnten für das Betriebeturnier am Donnerstag und Freitag berücksichtigt werden. Auch zwei Mannschaften von „Schwäbisch Media“ werden um den von dem Unternehmen gestifteten Pokal kämpfen. Immerhin sechs Herrenteams (zwei Spieler) werden am Samstag (Nachmeldungen sind noch möglich), acht Mixed-Duos werden am Sonntag das Geschehen in der Arena prägen. Doch die für Montag und Dienstag angesetzte Stadtmeisterschaft mit den Vorgaben, in Leutkirch zu wohnen, arbeiten oder in einem Leutkircher Verein Mitglied zu sein, ist mit aktuell drei Nennungen noch unterbesetzt. Erst recht gilt das für das Jugendturnier mit nur einer Anmeldung.