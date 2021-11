79-Jähriger verursacht in Leutkirch doppelten Schaden.

Gleich zwei Unfälle hat ein 79-jähriger VW-Fahrer am Mittwoch in Leutkirch verursacht. Als er um 18.30 Uhr die Memminger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr, umfuhr er ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 72-jährigen Fahrer eines elektrischen Dreirads und kollidierte mit diesem frontal. Der 72-Jährige überschlug sich daraufhin mitsamt seinem Fahrzeug, bevor er auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer musste von einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro. Noch während der Unfallaufnahme machte eine Zeugin auf sich aufmerksam, die angab, dass der 79-jährige VW-Fahrer unmittelbar zuvor eine Ampel an der Kreuzung Wurzacher Straße/Karlstraße angefahren hatte und seine Fahrt fortgesetzt hatte, ohne diesen Unfall zu melden. Durch den Aufprall wurde die Ampel verbogen, es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Auf den VW-Fahrer kommen nun Anzeigen wegen des Unfalles und der zuvor begangenen Unfallflucht zu, so die Polizei.