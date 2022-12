77-Jähriger bricht vor Krankenhaus zusammen

Ein akuter medizinischer Notfall dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montag gegen 16 Uhr in der Ottmannshofer Straße gewesen sein, bei dem ein 77 Jahre alter Opelfahrer nahe des Krankenhauses einen geparkten Nissan angefahren hat. Das teilt die Polizei mit. Der 77-Jährige verlor während der Fahrt die Kontrolle, streifte das geparkte Auto und hielt direkt vor dem Eingang zum Krankenhaus. Unmittelbar nach dem Aussteigen brach der Mann zusammen und musste umgehend medizinisch versorgt werden. Der Schaden, der durch die Kollision an den beiden Autos entstand, dürfte sich auf rund 6.500 Euro belaufen.