76-Jähriger fährt auf BMW auf

In der Wangener Straße in Leutkirch ist es am Mittwoch kurz vor 10 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 76 Jahre alter Opel-Fahrer ist laut Polizeibericht auf dem Weg in Richtung A 96 kurz nach dem Ortsausgang einem vor ihm auf der Straße wartenden BMW aufgefahren. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW auf einen vor ihm wartenden VW aufgeschoben. Während die Fahrer von BMW und VW unverletzt blieben, erlitten die 62 Jahre alte Beifahrerin im BMW und der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Sie mussten medizinisch versorgt werden. Der Schaden, der durch den Unfall an den drei Autos entstand, beläuft sich nach einer Schätzung der Polizei auf insgesamt etwa 16 000 Euro.