72-Jährige wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einem Unfall mit einer Schwer- und zwei Leichtverletzten ist es auf der Landesstraße 318 gekommen.

Laut Polizeibericht befuhr eine 72-jährige Frau mit ihrem Audi TT die L 318 von Urlau nach Leutkirch. Bei Haselburg geriet sie nach links auf den Fahrstreifen und stieß mit dem entgegenkommenden Kia einer 64-jährigen Autofahrerin zusammen. Die Audi-Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Fahrerin des Kia und ihr 31-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, entstand Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.