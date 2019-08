72-Jährige verursacht Unfall

Drei Leichtverletzte und einen Sachschaden von rund 16 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 18 Uhr in Leutkirch in der Straße „Grund“ ereignet hat. Als eine 72-Jährige mit ihrem Auto aus einer Hofeinfahrt herausfuhr, übersah sie das Auto eines 20-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden die beiden Fahrer und der Beifahrer der 72-Jährigen verletzt und danach in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.