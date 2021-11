66-Jährige übersieht Fahrzeug

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 14.30 Uhr in der Wangener Straße ereignet hat. Eine 66 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr laut Polizeibericht von der Oberen Vorstadtstraße II nach rechts in die Wangener Straße ein und übersah dabei den BMW einer 24-Jährigen, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde die 24-Jährige leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.