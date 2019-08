Ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 65-jähriger Fahrer am Dienstag gegen 18 Uhr auf der A 96, von Lindau kommend, mit einem Lkw in Richtung München unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht musste der 65-Jährige am Eurorasthof sein Fahrzeug abstellen. Bei dem aus dem Ausland stammenden Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro erhoben.