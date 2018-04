64 Neuimker absolvieren eine Anfängerschulung

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Unfall im Bodensee nahe Bottighofen (Kanton Thurgau) ist am Sonntagnachmittag ein Taucher ums Leben gekommen.

Der 56-jährige Schweizer sei am Sonntagnachmittag alleine zum Wrack des Raddampfers „Jura“ vor Bottighofen getaucht, wie die Kantonspolizei Thurgau am Montag mitteilte. Aus bisher ungeklärten Gründen sei der erfahrene Taucher nicht an die Oberfläche zurück gekehrt, weshalb ein Kollege kurz nach 15.45 Uhr den Rettungsdienst alarmiert habe.