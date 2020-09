62-Jähriger muss ausweichen – Radfahrer gesucht

Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 6.10 Uhr auf der Kemptener Straße in Leutkirch entstanden. Wie der Fahrer eines Suzuki laut Polizeibericht angab, querte direkt vor ihm ein Fahrradfahrer ohne Licht auf Höhe der Balterazhofer Straße. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 62-Jährige mit seinem Suzuki Vitara im letzten Moment aus und fuhr dadurch auf eine Verkehrsinsel. Der Radfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung des Wohngebiets Bleiche. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter 07561 / 84880 in Verbindung zu setzen.