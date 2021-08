61-jähriger Mann im Gesicht verletzt

Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, stellte eine Streife des Polizeireviers Leutkirch einen im Gesicht verletzten Mann fest. Der Mann stand an der Marktstraße und gab auf Nachfrage der Streife an, dass ihn ein junger Mann mehrmals ins Gesicht geschlagen hätte, berichtet die Polizei.

Den Mann beschrieb er wie folgt: Etwa 25 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, bekleidet mit einem roten T-Shirt und einer kurzen schwarzen Hose, Statur schlank. Nach der Tat ging der junge Täter in unbekannte Richtung davon. Der in Leutkirch wohnende Geschädigte musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.