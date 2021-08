60 Kinder sind jetzt Wasserprofis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Welche Strecke hat der Münchner Umweltaktivist Pascal Rösler auf dem StandUp-Paddel-Board zurückgelegt? Wo kommt unser Wasser her, welche Tiere leben in der Eschach, wieviel Wasser steckt in unseren Lebensmitteln. Diese Fragen und viele weitere mehr wurden im diesjährigen „5Days4Future – Camp“ der elobau Stiftung beantwortet. Doch der Reihe nach: Im vergangenen Jahr ging es ums Klima und für die diesjährige Auflage des Nachhaltigkeits-Camps stellte das 5-köpfige Planungsteam das Thema „Wasser“ in den Mittelpunkt. Ein spannendes und kurzweiliges Programm begeisterte die Kinder, die man in zwei Altersgruppen aufgeteilt hatte.

Mit einem lustigen und zugleich informativen Stadtspiel ging es am Montag los. Die Gruppen stürmten durch Leutkirch und arbeiteten sich durch die verschiedenen Stationen, an denen Fragen zu lösen waren oder auch Geschicklichkeitsaufgaben absolviert wurden. Das große Finale fand in der Malztenne der Brauerei Härle statt. Die Geschäftsführerin Esther Straub hatte eingeladen und Braumeister Rainer Sonntag erklärte den wissbegierigen Kindern, wie das „Seezüngle“ entsteht und wieviel Wasser in einer Flasche steckt. Eine Verkostung der neuen Sorte „Apfelbeere“ durfte nicht fehlen.

Darauf folgte der Bach- und Experimentetag. Der Umweltpädagoge Franz Renner sorgte bei allen Beteiligten für großes Staunen. Es wurden zahlreiche Tiere aus der Eschach gefischt, gezeichnet und bestimmt und dann natürlich wieder ins Wasser gesetzt. Kaum jemand aus der Gruppe hätte gedacht, dass dieser Flussabschnitt so artenreich bevölkert ist. Verschiedene Wasserexperimente, das Herstellen von eigenen Seifen und das Kressezüchten ergänzte den Tag.

Auf keinen Fall fehlen durfte der im letzten Jahr schon so wunderbare Ausflug auf den Biobauernhof der Familie Abler in Bodnegg. Dort wurde selbst gesaftet, Obst gedörrt, gebacken und Wasserbilder gemalt. Außerdem wurde die Gruppe von Ralf Witte, dem Geschäftsführer der Wasserversorgung Neukirch zum Hochbehälter und zur Wassergewinnungsanlage geführt. Es haben sich alle verschätzt als Witte erzählte, dass in dem Reservoir weit über 2 Millionen Liter Wasser für die umliegende Umgebung zur Verfügung steht und dass diese praktisch an einem Tag komplett verbraucht werden.

Und dann war da noch Pascal Rösler und sein Team von Pure Water for Generations. Im Jahr 2016 paddelte er 2.400 km auf der Donau von München bis zur Mündung ins schwarze Meer auf seinem StandUp-Paddel-Board.