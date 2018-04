56 Sportler, 2 Funktionäre und 1 Hund

Bühne frei für die Sportler des Jahres 2017 hat es am Donnerstagabend in der Aula der Otl-Aicher-Realschule geheißen, bei der insgesamt 56 Sportler aus 16 verschiedenen Abteilungen sowie zwei Funktionäre von der Stadt Leutkirch für ihr Engagement und ihren schweißtreibenden Fleiß geehrt wurden.

Begrüßt wurden die Sportler von Schulleiter Manfred Trieloff mit den Worten: „Wir bedanken uns bei allen, die sportlich aktiv sind und im Rahmen ihrer Tätigkeit, Kinder und Jugendliche unterstützen“. Anschießend hatte OB Hans-Jörg Henle bei der Vergabe jede Menge Arbeit, denn schließlich galt es ja insgesamt 58 Mal Urkunden zu überreichen sowie Hände zu schütteln. „Sport im Verein zu machen ist das Schönste was es gibt“, so Henle, der die Sportler aufforderte nicht nach zu lassen. „Bleiben Sie dran, denn nur wenn viele mitwirken haben wir auch in Zukunft in diesem Bereich und in der Stadt Leutkirch ein gut aufgestelltes Netzwerk“, erklärte Leutkirchs Oberhaupt, der die Aktivitäten der Vereine als stark gewinnbringend bezeichnete. Ähnlich äußerte sich Dachverbandsvorsitzender Michael Krumböck, der erklärte, dass insbesondere der Sport bei Kindern in einer Zeit der digitalen Welt nicht mehr wegzudenken sei. Denn schließlich würden diese durch die Vereine, Werte wie das Miteinander, die Kamerad- und Freundschaft, Regeln, Disziplinen oder Regelmäßigkeiten erfahren. Gleichzeitig bedankte sich Krumböck unter anderem bei sämtlichen Sponsoren sowie bei der Stadt Leutkirch für die Überlassung der Sportstätten, aber auch bei den Eltern, die ihren Kindern die Möglichkeit bieten, Sport zu machen.

Neben den 56 aktiven Sportlern wurde Alfred Vögel für seine langjährige Tätigkeit beim Sportschützenverein Leutkirch 2005 nicht nur für sein Engagement als Jugendtrainer geehrt sondern auch für seinen Einsatz im Verein selber. Ruth Loleit erfuhr große Anerkennung als Trainerin der Abteilung Handball der TSG Leutkirch 1847 sowie für ihre 40-jährige Treue zum Verein.

Im Rahmen der Sportlerehrung durfte auch die belgische Schäferhündin Inga, die sich im Besitz von Wolfgang Wagner vom Hundesportverein Leutkirch befindet, mit auf die Bühne. Sie wurde zusätzlich zu allen weiteren Anwesenden für ihren Deutschen Meistertitel in der sogenannten Hundesportart Obedience geehrt. Abgerundet wurde die Sportlerehrung durch einen Auftritt der Einradgruppe des SV Diepoldshofen, die ihr Können unter Beweis stellten.

Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgten die Musiker der JMS-Band „ Rock by Five“ Stefan Joser (Piano), Simon Gaa (Gitarre), Lukas Schädler (Gitarre), Finn Kellenberger (Bass) und Lennard Hutter (Schlagzeug) mit jazzigen Rhythmen.