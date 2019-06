55000 Euro Schaden bei Unfall auf der A96

Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 55000 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf der A 96 bei Leutkirch ereignete. Wie die Polizei berichtet schloss ein 50-jähriger Fahrer eines Audi A4 auf der Überholspur in Fahrtrichtung München zu einem Klein-Lkw der Marke Renault auf dem rechten Fahrstreifen auf. Aufgrund einer Unachtsamkeit geriet der Audi-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem Transportfahrzeug.

Der 35-jährige Lkw-Fahrer verlor aufgrund des seitlichen Anstoßes die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Klein-Lkw kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Seitenschutzplanke. Danach schleuderte er nach links über die Fahrbahn und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Der Audi streifte nach der Kollision mit dem Klein-Lkw auf einer Länge von etwa 100 Metern an der Mittelschutzplanke entlang. Beide Fahrzeuge kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Dieser Fahrstreifen musste gesperrt werden. Laut Polizei wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.