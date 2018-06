5500 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße 308. In Richtung Kempten fahrend hatte eine 22-jährige Opel-Fahrerin kurz nach Ellmeney einen vorausfahrenden unbekannten Autofahrer, der nach rechts in einen Verbindungsweg in Richtung Grund abbog, überholt. Laut Polizeibericht hat er dabei einen nachfolgenden, bereits überholenden 63-jährigen Audi-Fahrer vermutlich übersehen. In der Folge stießen die Fahrzeuge der 22- und des 63-Jährigen seitlich zusammen, wodurch der Audi-Fahrer nach links abgewiesen wurde und in der angrenzenden Wiese zum Stehen kam. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Zur vollständigen Klärung des Unfallgeschehens bitte die Polizei, den unbekannten Autofahrer und weitere Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07561/8488-0 zu melden.