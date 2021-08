55. Allgäuflug der Fliegergruppe Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sieger des diesjährigen Internationalen Allgäufluges, ausgerichtet von der Fliegergruppe Leutkirch, sind in der Gruppe Unbegrenzt (Unlimited) Arnold und Doerthe Grubek vom Aero Club Rhein-Nahe, gefolgt von Marcus und Astrid Ciesielski aus Breitscheid auf Platz 2 derselben Gruppe, und dem Team Helmut Bäder/Gerd Spreng vom Flugsportverein Kirchheim/Teck auf Platz 3. Theo Kibler und seine Co-Pilotin Lisa Schupp von der Fliegergruppe Leutkirch erreichten Rang 6 der Gesamtwertung, aber Platz 1 in der Wertung der Fortgeschrittenen (Advanced). „Mister Allgäuflug“, wie Eugen Scheuerle als Wettbewerbsleiter in der Szene genannt wird und beim Festabend in der Werfthalle am Flugplatz durch den Abend führte, bedankte sich nicht nur bei den großzügigen Sponsoren dieser Veranstaltung, er bedachte auch Petrus für sein Einsehen an diesem Tag. Erstmalig wurde beim Allgäuflug ein Senioren-Team mit einem Pokal bedacht, den die Besatzung Schmülling/Overkamp aus Kirchheim entgegen nahm. Mit einem bemerkenswerten durchschnittlichen Altersunterschied durfte die jüngste Besatzung, Timo Wellenhöfer und Laura Fischer, denn auch einen Pokal mit nach Agathazell nehmen. Den weitesten Anflug nahmen Vater und Sohn Obelöer aus dem 730 Kilometer entfernten Kropp bei Flensburg unter die Flügel. Sohn Rouven sorgte bei der Pokalentgegennahme für großen Erfolg mit seiner hierfür geografischen Zuordnung auf Plattdeutsch. Der Schirmherr des Allgäufluges, Fürst Erich von Waldburg-Zeil, hatte lobende Worte für die sehr langjährige Organisation und Durchführung durch „seine“ Fliegergruppe. Einen Bogen zum fürstlichen Haus schlug denn auch Stefan Klett, der Präsident des Deutschen Aero Clubs (DAeC), in seiner Rede als er an Fürst Georg erinnerte, der seinerzeit selbst Pilot und Präsident des Dachverbandes war. Klaus Michael Hallmayer, Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Luftfahrtverbandes (BWLV), hob die enorme Aktivität der Fliegergruppe für den Luftsport hervor und hatte gleichzeitig auch die attraktive Landschaft über der der Allgäuflug nun schon zum 55. Mal durchgeführt wird, im Blick. Eine besondere Ehre wurde Scheuerle zuteil: Aus der Hand von Hallmayer konnte er für seine besonderen Verdienste um den Luftsport die silberne Ehrennadel des BWLV entgegen nehmen. Bereits am Freitag traf etwa die Hälfte der gemeldeten 31 Flugzeuge auf dem Verkehrslandeplatz Leutkirch-Unterzeil ein, um an den angebotenen Trainingsflügen teilzunehmen.