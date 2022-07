54 Schüler des Leutkircher HMG erhalten ihre Abiturzeugnisse

Nachdem die letzten Klausuren geschrieben und die mündlichen Prüfungen erfolgreich absolviert waren, hatten die 54 Abiturienten des Hans-Multscher-Gymnasiums (HMG) allen Grund zu feiern.

Die Verleihung der Abiturzeugnisse fand in festlichem Rahmen in der Leutkircher Festhalle statt. Schulleiter Dietmar Krohmer ermunterte die Schulabgänger in seiner Rede, auf die wichtigen Dinge im Leben zu achten und entließ sie in die „Freiheit“: „Niemand wird euch in der kommenden Woche sagen, was in den nächsten 45 Minuten zu tun ist und in welcher Form ihr eure Erkenntnisse festhalten sollt.“

Beeindruckende Rede

Eine beeindruckende Rede bekamen die eingeladenen Eltern und Lehrer von Louisa Kofler, der diesjährigen Scheffelpreisträgerin (bestes Abi im Fach Deutsch), zu hören. Sie übertrug das aus der Interpretation der Deutschlektüren Gelernte auf die heutige Lebenswirklichkeit der Abiturienten.

Nach einer durchfeierten Nacht übernachteten die Abiturienten gleich in der nächsten Nacht auf dem HMG-Gelände, um ihre ehemaligen Mitschüler und Lehrer frühmorgens mit dem Abischerz zu „beglücken“. Das Abidenkmal 2022 kann noch viele Jahre bestaunt werden: Die Abiturienten bemalten die Decke der Unterführung der Herlazhofer Straße knallrot und verewigten dort ihre Namen samt Händeabdruck.

Die Absolventinnen und Absolventen

Defne Akbas, Christoph Albrecht, Jasmin Albrecht, Noah Bahlaouane, Ida Biechele (Belobigung/B), Markus Borchert, Malena Iben Brandl Zarain, Franziska Bubek, David Christlbauer (Preis/P), Benjamin Eisele, Sabrina Eser, Tim Fikentscher, Nicola Frick, Barbara Gantner, Marie Grün, Carla Herberg, Carla Hilsenbeck (B), Luca Hör, Annika Hörmann (B), Sandy Hörmann, Tim Huß (P), Aliya Kaplan, Sophie Kiestaller (B), Maria Kinderknecht, Luisa Kofler (P), Tobias Konrad, Maya Koros (P), Maximilian Krauß, Lisa Lottenburger, Lisa Mader, Josefine Maier (B), Philipp Moosmayer (B), Benjamin Renke, Samira Riess, Louisa Rottmar, Sarah Salhi, Eileen Sauerhering, Luis Schäffeler, Linus Scherer, Anastasia Schmakov, Daniel Schmidt, Kai Schönenberger, Timo Schönenberger, Simon Schönmetzler, Christian Schrön (P), Michael Schütze, Julius Singer, Jonas Steinhauser, Salome Thanner (B), Paulina Uetz (P), Niklas Weiberg, Diana Wertmann (B), Matthias Willburger, Tamara Wrzesinski.