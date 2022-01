54-Jähriger stirbt nach medizinischem Notfall

Mutmaßlich aufgrund eines akuten medizinischen Notfalls ist ein 54-jähriger Motorroller-Fahrer am Sonntag kurz nach 15 Uhr in der Greishofstraße ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Ersthelfer fanden den Mann leblos am Boden liegend und begannen mit Reanimationsmaßnahmen, die vom alarmierten Rettungsdienst zunächst bis zur Einlieferung in ein Krankenhaus fortgesetzt wurden, letztlich aber nicht zum Erfolg führten.

Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, so die Polizei in ihrem Bericht.